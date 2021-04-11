Фанаты скорбят о смерти легенды хип-хопа DMX

В возрасте 50 лет скончался американский рэпер Эрл Симмонс, известный под творческим псевдонимом DMX. Он умер в результате остановки сердца в больнице Уайт-Плейнс в штате Нью-Йорк.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, для поклонников рэпа и хип-хопа во всем мире ушла целая эпоха, начавшаяся в конце 1990-х годов: альбомы DMX занимали первые строчки в музыкальном чарте Billboard и стали платиновыми.

Врачи боролись за жизнь Эрла Симмонса в течение недели и все это время сотни фанатов дежурили у стен больницы.

"DMX был легендой, мы потеряли легенду хип-хопа. Это очень печально. Поэтому я здесь. Я живу в Коннектикуте и хотел приехать поддержать его во время болезни. Новость о его смерти застала меня в пути".

"Я росла с его музыкой, он тоже родом из нью-йоркского округа Уэстчестер и для меня это важно. Я росла с его музыкой и приехала сюда, чтобы отдать дань уважения, попрощаться и примириться с его уходом".

Эрл Симмонс был трижды номинирован на премию "Грэмми", снялся в нескольких кинофильмах и занимался благотворительностью. В текстах он откровенно рассказывал о своем трудном детстве, борьбе с наркозависимостью, проблемах с законом и расовой дискриминации.