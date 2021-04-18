Анонсирован самый дорогой в истории сериал

Сериал "Властелин колец" по одноименной серии романов Джона Рональда Руэла Толкина станет самым дорогим в истории. Производство первого сезона будет стоить кинокомпании Amazon Studios 465 миллионов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что бюджет одного сезона "Игры престолов" обходился HBO примерно в 100 миллионов долларов. "Это фантастика, это действительно так. Это будет самый дорогой телесериал из когда-либо созданных", - сообщил министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш.

Съемки сериала стартовали в начале 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса организаторы были вынуждены приостановить их до сентября. В декабре 2020-го съемки завершились в Новой Зеландии.