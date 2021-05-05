Стало известно, кто будет дизайнером наряда Самиры Эфенди для "Евровидения-2021"
Дизайн одежды представительницы Азербайджана на "Евровидении-2021" Эфенди поручен всемирно известному модельеру Руфату Исмаилу.
Как сообщает Day.Az, коллекции основателя бренда "Affair" Руфата Исмаила демонстрируются на неделях моды в Нью-Йорке, Милане, Флоренции и других городах.
По словам Р.Исмаила, в костюме Эфенди важным моментом являются национальные элементы, которые не так-то просто объединить в одном образе.
"На сцене выступят танцоры в прекрасных образах, и мы уверены, что посредством сценических костюмов сможем донести до зрителей желаемую идею. Костюм Эфенди будет украшен драгоценными и полудрагоценными камнями, это будет сочетание национальных элементов", - сказал модельер.
Напомним, полуфиналы "Евровидения-2021" пройдут 18 и 20 мая, финал 22 мая в городе Роттердам (Нидерланды).
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