Стало известно имя стилиста Самиры Эфенди на "Евровидении-2021"

Над образом (грим и прическа) представительницы Азербайджана на конкурсе "Евровидение-2021" Самиры Эфенди (сценический псевдоним - Efendi) будет работать известный стилист Анар Агакишиев, сообщили Trend Life в азербайджанской делегации на конкурсе, передает Day.Az.

Как отметили в делегации, зрители увидят Самиру Эфенди в совершенно другом образе. Напомним, что сценический наряд Эфенди создал всемирно известный азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил.

На конкурсе Самира Эфенди выступит с песней "Mata Hari" во второй части первого полуфинала конкурса под номером 14. Композиция "Mata Hari" написана и спродюсирована голландским трио - Эми ван дер Велом, Люком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном. В песне звучат национальные азербайджанские музыкальные инструменты - зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца "Яллы". Наряду с этим звучит фраза на азербайджанском языке: "Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən".

Международный песенный конкурс "Евровидение-2021" пройдет с 18-го по 22 мая в Роттердаме (Нидерланды).