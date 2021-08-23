Ченнинг Татум и Зои Кравиц подогрели слухи о романе

На днях 41-летнего Ченнинга Татума и 32-летнюю Зои Кравиц застали на велосипедной прогулке в Нью-Йорке, где пара, очевидно, прекрасно проводила время. Актер управлял велосипедом, а его спутница сзади держалась за него руками, передает Day.Az со ссылкой на super.ru.

Поскольку ни Ченнинга, ни Зои сейчас не связывают отношения с другими людьми, в прессе сразу заговорили о возможном романе. Напомним, Татум развелся с Дженной Дуан и до прошлого года встречался с певицей Джесси Джей, а Кравиц подала на развод с Карлом Глусманом после двух лет брака.

Возможно, пару связывают лишь дружба и рабочие отношения: Кравиц и Татум сейчас вместе заняты фильмом Pussy Island, который станет первой режиссерской работой актрисы. Однако первые слухи об их романе появились еще в начале этого года и были достаточно убедительными для поклонников потенциальной голливудской power couple.