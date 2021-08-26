Группа ABBA выпустит пять новых песен после 39 лет перерыва

Известная шведская поп-группа ABBA ("Абба") выпустит пять новых песен. Об этом в пятницу сообщила газета Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Последний студийный альбом коллектива The Visitors ("Посетители") вышел еще в 1981 году. По данным газеты The Sun, группа может представить новые композиции 3 сентября. "ABBA наконец-то возвращается и в следующую пятницу планирует выпустить первые треки за 39 лет. Это грандиозно", - рассказал изданию источник.

Согласно верифицированной странице ABBA Voyage в Twitter и соответствующему сайту, шоу под таким названием намечено на 2 сентября. Организаторы не уточняют, будут ли новые композиции представлены во время представления. По информации "Сан", все члены группы будут присутствовать на шоу в специально построенном театре на востоке Лондона. Во время представления будут использоваться говорящие голограммы участников группы.

Впервые информация о возвращении ABBA на сцену появилась в 2018 году. Было объявлено, что музыканты соберутся в студии в Стокгольме лишь для записи двух новых песен, официальный релиз которых был запланирован на тот же год. В июле 2020 года менеджер ABBA Йорел Хансер опровергла сведения о том, что в 2021 году коллектив собирается выпустить пять новых песен.