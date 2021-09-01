Раскрыта стоимость свадебного платья жены Моргенштерна

Сотрудники свадебного салона Aurora раскрыли стоимость праздничного наряда жены российского рэпера Алишера Моргенштерна Дилары Зинатуллиной. Публикация появилась в Instagram-аккаунте бутика, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На размещенных кадрах супружеская пара позирует во дворе многоквартирного дома на фоне клумбы. Жених запечатлен в сером классическом костюме, белой рубашке и галстуке в тон, а невеста снялась в платье-рыбке, юбка которого украшена оборками и шлейфом. Знаменитость также надела диадему, а в руках она держит букет, изготовленный из леденцов.

Согласно информации из поста, Зинатуллина выбрала для торжества платье модели Kris бренда Milla Nova, цена которого на сайте Aurora составляет 135 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Моргенштерн надел платье невесты на собственной свадьбе. В разгар торжества молодожены поменялись одеждой, и музыкант продемонстрировал кружевную подвязку невесты, в то время как Зинатуллина стояла в смокинге.

Свадьба Моргенштерна с его возлюбленной Диларой Зинатуллиной, которая три месяца назад сделала ему предложение в синагоге, состоялась во вторник, 31 августа.