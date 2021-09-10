Американская актриса Дженнифер Лав Хьюитт в третий раз стала матерью

Американская актриса Дженнифер Лав Хьюитт объявила о рождении третьего ребенка. Об этом она сообщила поклонникам в своем Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В подписи к публикации артистка поразмышляла над чудом рождения. "Говорят, что женщины оставляют свои тела в родах. Они отправляются к звездам, чтобы забрать души своих малышей и возвращаются в этот мир вместе. Большая честь была забрать тебя, Эйдан Джеймс. Теперь обнимашки и отдых", - написала 42-летняя звезда фильма "Я знаю, что вы сделали прошлым летом".

Лав Хьюитт родила ребенка от своего мужа, актера Брайана Хэллисея. Пара поженилась в 2013 году после романа на съемках телесериала "9-1-1". У звездной четы уже растут семилетняя дочь Отем и шестилетний сын Аттикус. Рассказывая о третьей беременности в мае, Дженнифер Лав Хьюитт отметила, что ребенок не был запланирован, хотя супруги и задумывалась о пополнении в семье.