Меган Фокс достигла соглашения с мужем о разводе

Голливудская актриса Меган Фокс смогла достигнуть соглашения о разводе с Брайаном Остином Грином. До завершения всех юридических формальностей осталось недолго, сообщает таблоид TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Фокс подала на развод с актером Грином в ноябре прошлого года. У пары отсутствовал брачный контракт, в связи с чем бывшие супруги обязаны поделить все, что нажито за 10 лет брака.

При этом у Фокс и Грина трое общих детей. Оба родителя после расторжения брака смогут осуществлять опеку.

В настоящий момент неизвестно, будут ли выплачиваться алименты. По документам утверждается, что бывшие возлюбленные смогли урегулировать данный вопрос без судебных разбирательств.

Еще Меган вернет обратно свою фамилию, измененную в документах после свадьбы.

Меган Фокс вышла замуж за Брайана Остина Грина летом 2010 года.