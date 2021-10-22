Оператор Галина Хатчинс, которую застрелил Алек Болдуин, родилась в СССР

Кинооператор Галина Хатчинс, погибшая в ходе съемок с участием актера Алека Болдуина на съемках в США, родилась и выросла в Советском Союзе, сообщается на личном сайте погибшей женщины, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Родом из Украины Галина росла на советской военной базе в районе полярного круга, окруженная оленями и атомными подводными лодками", - указано в биографической сводке на сайте Хатчинс.

Женщина окончила отделение международной журналистики Киевского университета и ранее работала в качестве журналиста-расследователя, сотрудничая с британскими кинодокументалистами в Европе. Среди работ Хатчинс в кино в качестве оператора - фильмы "Дорогуша" (2019), "Заклятый враг" (2020) и Blindfire (2020).

Инцидент с убийством Галины Хатчинс произошел на съемочной площадке в штате Нью-Мексико. Во время съемки эпизода с выстрелами в пистолете Болдуина, который должен был быть заряжен холостыми патронами, оказались боевые. От произведенных выстрелов скончалась 42-летняя женщина - оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссер Джоэл Соус. Он в критическом состоянии в больнице. Представитель офиса шерифа округа Санта-Фе Хуан Риос сообщил, что в отношении Болдуина пока не выдвинуто обвинений.