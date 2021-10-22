Полиция отпустила Алека Болдуина после инцидента на съемочной площадке

Правоохранительные органы опросили и отпустили актера Алека Болдуина, на съемках фильма "Ржавчина" (Rust) случайно застрелившего оператора и ранившего режиссера из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Об этом сообщил портал Deadline, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Болдуин опрошен следователями и отпущен. [В связи с трагедией] никто не был арестован и никому не было предъявлено обвинений", - приводит он слова одного из сотрудников управления, не называя его имени.

По информации интернет-портала The Daily Beast, во время репетиции Болдуин выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. Ранения получили два человека - 42-летний оператор Галина Хатчинс и 48-летний режиссер Джоэл Соуза. Санитарная авиация доставила Хатчинс в больницу, но врачи не смогли спасти ее. Соуза находится в критическом состоянии. В настоящее время съемки фильма приостановлены.

На личном сайте Хатчинс указано, что она родилась на территории СССР и выросла "на одной из советских военных баз за полярным кругом". Она училась в Киевском национальном университете, впоследствии сотрудничала с британскими авторами документальных фильмов, а позднее решила полностью посвятить себя кино и переехала в Лос-Анджелес. В 2019 году журнал "Американский кинематографист" назвал ее "восходящей звездой".