Всемирно известный певец заразился коронавирусом

Певец Эд Ширан сообщил о том, что он самоизолируется после того как получил положительный результат теста на COVID-19, сообщает BBC News, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Музыкант, возглавляющий чарты, написал в посте на своей странице в Instagram, что продолжит давать запланированные интервью и выступления из дома во Фрамлингеме в графстве Саффолк.

"Эй, ребята, краткое примечание, чтобы сообщить вам, что у меня, к сожалению, положительный результат на Covid, так что теперь я самоизолируюсь и следую правительственным рекомендациям. Это означает, что теперь я не могу выполнять какие-либо личные обязательства, поэтому я буду проводить как можно больше запланированных интервью/выступлений у себя дома", - написал в своем посте Ширан.