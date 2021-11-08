Стало известно о еще одном пострадавшем из съемочной группы «Ржавчины» Болдуина

Еще один член съемочной группы фильма "Ржавчина", на съемках которого актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс, оказался в больнице. Об этом стало известно Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Пострадавшим стал осветитель и монтажник Джейсон Миллер. Во время разборки съемочной площадки в Нью-Мексико его укусил ядовитый паук-отшельник. Через несколько дней у мужчины проявились серьезные симптомы, в том числе некроз руки и сепсис.

Миллер был госпитализирован и перенес несколько операций. Отмечается, что врачи делают все возможное, чтобы остановить инфекцию и спасти его руку от ампутации.

22 октября сообщалось, что во время съемки одной из сцен вестерна "Ржавчина" актер Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Оператор Хатчинс погибла в результате выстрела. Кроме того, был ранен режиссер Джоэл Соуса.