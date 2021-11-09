Ди Каприо очаровал девушку Безоса и превратил ее реакцию в мем

Возлюбленная основателя Amazon Джеффа Безоса появилась с ним на мероприятии в Лос-Анджелесе и стала героиней мемов. Причиной этому стала реакция Лорен Санчез на встречу с голливудским актером Леонардо Ди Каприо, на которого она смотрела влюбленными глазами, стоя под руку с миллиардером. Об этом сообщили в издании Medialeaks, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что Безос побывал в компании Санчез на 10-м гала-вечере Art+Film в художественном музее LACMA, где также присутствовали многочисленные звезды киноиндустрии. Пара встретилась с Леонардо Ди Каприо, с которым у них начался небольшой разговор, свидетелями которого стали фотографы.

Снимки и записи того, какими влюбленными глазами девушка одного из богатейших людей мира смотрит на актера, не оставили равнодушными пользователей социальных сетей.

"Когда буквально владеешь миллиардами, но до Леонардо Ди Каприо тебе все равно далеко", - написал один пользователь, комментируя ролик.

По мнению других комментаторов, теперь ревнивый основатель Amazon может отправить голливудского актера в космос.

"Вы тоже думаете, что Леонардо уже на пути в космос?" - поинтересовался еще один юзер.

Некоторые пользователи представили ранимого Безоса, который теперь будет думать, чем он хуже.

"Моя ракета ничего для тебя не значит?" - отметил другой комментатор.

После жаркой дискуссии читатели все же пришли к выводу, что печальное лицо Безоса говорит о том, что он знает о грядущем разрыве с возлюбленной.