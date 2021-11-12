Тренер раскрыла секрет пресса Эмили Ратаковски

Персональный тренер, диетолог и писательница Девиндер Бэйнс (Devinder Bains) раскрыла секрет подтянутой фигуры супермодели Эмили Ратаковски. По ее мнению, он заключается в строгом рационе питания и регулярных физических нагрузках. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В то же время Бэйнс подчеркнула, что немаловажную роль в борьбе за атлетичную форму играют метаболизм, тип телосложения и генетика, поэтому зачастую усилия, направленные на достижение такого внешнего вида, не всегда окупаются. "Четко очерченные кубики пресса появляются в результате насыщенной белками диеты и отказа от продуктов с высоким содержанием жиров и углеводов", - заявила эксперт и порекомендовала потреблять в пищу курицу, креветки, белую рыбу и овощи.

По мнению Бэйнс, спорт не будет способствовать похудению без правильного питания. Однако чтобы уменьшить процент подкожного жира и увидеть кубики пресса, необходимо также отдавать предпочтение кардио-тренировкам с работой в разных пульсовых зонах. "Кардио особенно эффективно для сжигания жира, оно поможет сделать ваши мышцы пресса заметными", - объяснила она.

Кроме того, специалистка посоветовала добавить в тренировочный процесс силовые нагрузки, такие как приседания с отягощением и жим штанги. По словам тренера, такие упражнения улучшают силовые показатели и, как следствие, общее самочувствие человека.

"Наконец, не стоит пренебрегать йогой, пилатесом и специальными упражнениями для пресса - сочетайте статические движения вроде планки со скручиваниями с подъемом ног от пола в вертикальное положение", - заключила спортсменка.