Наталию Орейро позвали жить рядом с «подмосковным Хагридом»

Получившую российский паспорт уругвайскую певицу Наталию Орейро пригласили жить в Московскую область, сообщает "Подмосковье сегодня", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лучший гид Московской области, жительница Серпухова Людмила Зобкова в беседе с изданием отметила, что в Подмосковье жили Антон Чехов, Савва Мамонтов, потомки Александра Пушкина и другие известные люди. Кроме того, здесь находятся известные святые места. "Чего стоят только Высоцкий монастырь в Серпухове, Троице-Сергиева лавра в Сергиевом Посаде, Борисоглебский монастырь в Истре, Ферапонтов монастырь в Можайске. Каждому городу есть чем похвалиться, и даже если вы не привержены вере, этими красотами невозможно не восхищаться", - уточнила Зобкова.

Ее поддержала и член Общественной палаты Московской области Мария Большакова. "Звезде "Дикого ангела" будет в радость посетить нашего Хагрида - Александра Билецкого в Агарково. После выхода фильма о нем на западных телеканалах, Александр стал очень популярным у тех, кому хочется настоящей экзотики", - поделилась она.