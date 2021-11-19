Дочь Пола Уокера впервые украсила обложку Vogue

Дочь погибшего актера Пола Уокера, 23-летняя Мидоу, впервые снялась для обложки Vogue Korea. Фотографию своего дебюта модель разместила в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

На фото Мидоу позирует в белом платье от Dior в греческом стиле.

"Моя первая обложка Vogue! Большое спасибо замечательной команде. Мечта сбылась", - подписала снимок девушка.

Отметим, что дочь звезды Форсажа начала модельную карьеру только в этом году. Она сотрудничает с брендами Proenza Schouler и Givenchy, а также участвует в модных показах и съемках.

Незадолго до первой карьерной победы девушка призналась, что два года назад перенесла операцию по удалению опухоли.