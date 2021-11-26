У Брайана Адамса второй раз за месяц выявили COVID-19

Известный канадский рок-музыкант Брайан Адамс сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус второй раз за месяц, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я только что прибыл в Милан. Я во второй раз за месяц сдал положительный тест на COVID. Еду в больницу. Спасибо за вашу поддержку", - написал певец в своем Instagram, и выложил кадры того, как направляется в больницу на машине скорой помощи.

Как пишет издание The Hollywood Reporter, в конце октября музыкант сообщал, что заразился COVID-19 и перенес заболевание бессимптомно.

Никаких подробностей о своем самочувствии музыкант не сообщил. Уточняется, что около 2 недель назад Брайан Адамс провел в Лас-Вегасе свой первый почти за два года концерт.