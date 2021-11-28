Памятная табличка может появиться на доме Градского в Москве

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что в столице могут установить табличку в память о композиторе и певце Александре Градском, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Градский был уникальным человеком, который внес огромный вклад в музыкальную и театральную культуру страны.

"Конечно, и память его должна быть увековечена не только его музыкой, <...> но и, конечно, я уверен, табличка на доме [появится]. Наверняка с таким предложением к нам обратятся. Конечно, будем поддерживать", - сказал Герасимов.

Александр Градский умер в ночь на воскресенье в больнице больнице, ему было 72 года. Артиста госпитализировали в пятницу с подозрением на инсульт. Точная причина смерти устанавливается. По предварительным данным, у Градского произошел инфаркт головного мозга.

Композитор родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске (Челябинская область), с 1957-го семья проживала в Москве. После смерти матери в 1963 году он взял фамилию Градский в память о Тамаре Павловне. В том же году певец впервые выступил как солист, исполнив несколько песен в составе вокально-инструментального ансамбля "Тараканы".

В 1966 году Градский основал самодеятельную рок-группу "Скоморохи", был ее солистом и гитаристом до 1976-го. Широкую известность ему принесло исполнение песни "Как молоды мы были" на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. В конце 1970-х годов певец начал выступать с сольными концертами, аккомпанируя себе на 12-струнной гитаре.

Народный артист России записал более 40 альбомов. В течение многих лет Градский был наставником в популярном шоу "Голос".