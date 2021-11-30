Семью Гуччи возмутила клевета в фильме «Дом Gucci»

Наследников одного из владельцев модного дома Gucci Альдо Гуччи возмутила клевета в фильме режиссера Ридли Скотта "Дом Gucci". Заявление семьи публикует Ansa, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно документу, представители фамилии считают, что события, о которых повествуется в картине, не соответствуют реальности. По их словам, создатели фильма не связывались с наследниками компании, чтобы уточнить какие-либо подробности, которые могли бы помочь воссоздать реальную картину случившегося.

"Создатели выставили Альдо Гуччи, который был президентом компании в течение 30 лет, и других членов семьи Гуччи как невежественных и нечувствительных к окружающему миру головорезов, что чрезвычайно болезненно с человеческой точки зрения. Все это оскорбляет наследие, на котором сегодня построен наш бренд", - возмутились они.

Помимо этого, представители модного дома раскритиковали тот факт, что осужденная за убийство Маурицио Гуччи Патриция Реджани изображается не только в фильме, но и в заявлениях актеров как жертва, которая пыталась выжить в мускулинной и шовинистической корпоративной культуре.

"Все это далеко от истины. [Модный дом] Gucci был инклюзивным на протяжении всей своей 70-летней истории (...) Члены семьи Гуччи оставляют за собой полное право защищать имя, имидж и достоинство своих близких", - говорится в опубликованном послании.

Известно, что на данный момент наследники не планируют подавать судебную жалобу на производителей "Дома Gucci".

Картина режиссера Ридли Скотта "Дом Gucci" повествует о смерти Маурицио Гуччи, убийство которого заказала его экс-супруга Патриция Реджани. Мировая премьера "Дома Gucci" состоялась 9 ноября.

Певица Леди Гага сыграла в нем роль Патриции Реджани, а Адам Драйвер - Маурицио Гуччи. Помимо них, в картине также снялись Сальма Хайек, Аль Пачино, Джереми Айронс и Джаред Лето.