Фильм с участием звезды турецкого кино покажут в Баку

В сети кинотеатров CinemaPlus с 27 января стартует показ турецкой драмы "Dalgalar və izler" (Волны и следы), сообщили Day.Az в пресс-службе CinemaPlus.

Режиссёр фильма - Эмре Кавук. В главных ролях снялись известные турецкие актеры Пелин Карахан, Джем Зейнал Кылыч и Мерал Четинкая. Продолжительность фильма - 120 минут. Возрастное ограничение: 16+.

Сюжет фильма: после смерти супруга для главной героини Суны и ее маленькой дочери Фунды начинается жизнь, полная испытаний. Накопившиеся долги вынуждают ее распродать все имущество. В поисках приюта Суна приходит к своей старшей сестре, но не находит там поддержки. Как справится Суна с накатывающими на нее волнами? Удастся ли выбраться из этой пучины? Зрители узнают об этом, посмотрев фильм.

"Dalgalar və izler" - фильм о неразгаданных трагедиях, он носит социальный характер, затрагивая тему насилия над женщиной.

Сюжет "Dalgalar və izler" напоминает лабиринт с препятствиями, который находится на пути к счастью Суны и ее дочери.