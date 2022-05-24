Единственный личный Aston Martin Шона Коннери выставлен на продажу

Aston Martin DB5 1964 года, принадлежавший актеру Шону Коннери, будет продан в августе на аукционе в Калифорнии. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исполнитель роли Джеймса Бонда приобрел его в 2018 году, и это единственный Aston Martin, который находился в собственности актера. Автомобиль той же модели использовался в фильме "Голдфингер" 1964 года. В отличие от игровой машины, личный DB5 Шона Коннери не оснащен различными приспособлениями из арсенала суперагента - такими, как кресло с катапультой и пулеметы.

При этом автомобиль такого же серебристого цвета, что и у Джеймса Бонда - машина была перекрашена по заказу Коннери после покупки. Ожидается, что этот Aston Martin будет продан на аукционе Broad Arrow Group в Калифорнии по цене от 1,4 млн до 1,8 млн долларов. Аналогичные экземпляры DB5 стоят в настоящее время порядка 1 млн долларов.