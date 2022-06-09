Пугачева встала на защиту Галкина: "Имеющий уши, да услышит"

После нескольких успешных концертов в Израиле Максим Галкин обрушился с критикой на СМИ, которые перевирают его слова. Видеообращение не оставило равнодушной даже Аллу Пугачеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru, Алла Борисовна опубликовала видеообращение Максима Галкина в личных соцсетях. 73-летняя певица не стала писать много и вдаваться в пространные рассуждения, а лишь отметила: "Имеющий уши, да услышит".

Напомним, в ролике ее 45-летний супруг рассказал, что любит Россию и не делал ничего плохого, за что его гнобят на родине. Более того, знаменитый юморист считает, что просто подмечает интересные моменты из повседневной жизни.

"Некоторые журналисты пытаются подать то, что я делаю на сцене, как поливание грязью моей родины. Так вот запомните, я за 28 лет своих выступлений ни разу, ни одним словом не облил грязью свою родную и любимую Россию. Все эти 28 лет я пародировал политиков и высмеивал лживых и жалких пропагандистов", - сказал Галкин в соцсетях.