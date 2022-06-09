Голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм опубликовал редкое фото с отцом в день его рождения. Юджину Ван Варенбергу исполнилось 88 лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С днем рождения моего удивительного папу. Оставайся рядом как можно дольше, мне нужно больше твоей мудрости! Желаю тебе долгой здоровой жизни, мой герой", - написал артист.

Жан-Клод Ван Дамм рассказывал в интервью, что в детстве занимался балетом - за это его часто дразнили в школе и даже били. Актер рос скромным ребенком, поэтому не мог дать сдачи. Тогда Юджин Ван Варенберг, который был бухгалтером и владельцем цветочного магазина, записал 10-летнего сына в секцию восточных единоборств. Голливудский актер признавался, что это было переломным моментом в его жизни, и он очень благодарен отцу за такое решение.

Ван Дамм владеет пятью видами боевых искусств: карате, кикбоксинг, муай тай, кунг-фу и тхэквондо. Жан-Клод не раз говорил, что тому, кто пережил занятия у балетного станка, по плечу любые спортивные нагрузки.