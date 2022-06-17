Умер художник «Бэтмена» Тим Сейл

В возрасте 66 лет не стало художника комиксов Тима Сейла. Наибольшую популярность среди его работ приобрела серия комиксов "Бэтмен: Долгий Хэллоуин", которой вдохновлялся режиссер Мэтт Ривз при создании фильма "Бэтмен" 2022 года. Об этом пишет Collider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"С тяжелой грустью сообщаю, что сегодня скончался Тим Сел. Он ушел, когда с ним рядом была любовь всей его жизни. И он очень любит вас", - сообщили поклонникам в Twitter.

13 июня в соцсетях cо-издатель DC Джим Ли признался в госпитализации "легендарного художника из-за серьезных проблем со здоровьем". Детали недуга не сообщались.

Среди других работ Сейла серии комиксов:"Бэтмен: Темная победа", "Супермен на все времена", "Женщина-кошка: Когда ты в Риме". Художник также оставил след работами "Сорвиголова: Желтый", " Человек-паук: Грусть" и "Халк: Серий" для Marvel. В 1999 году Сейл получил премию Эйснера в категории "Лучший художник".