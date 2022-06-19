Перенесший операцию Юрий Антонов рассказал о состоянии здоровья

Юрий Антонов все реже появляется на публике - артист почти не посещает светские мероприятия, не видно его и на концертах. Дело в том, что музыкант никак не может восстановиться после травмы колена, передает Day.Az со ссылкой на starhit.ru.

У Юрия Михайловича сейчас тяжелый жизненный период. Год назад певец перенес третью операцию на ноге, тогда ему заменили искусственный сустав. Даже сейчас, спустя время артист вынужден находиться в реабилитационных клиниках, так как постоянно испытывает жуткие боли.

"Я не так давно вышел из центра. Восстанавливаюсь. Конечно, боли страшные, нога болит, а врачи ничего не говорят. Только, что надо реабилитацией заниматься. В нее много всего входит: разные упражнения, занятия на тренажерах, лазеры какие-то... В общем, все такое. Я выполняю все предписания", - с грустью поделился 77-летний исполнитель.

Проблемы с суставами у Антонова начались в 2018 году. Именно тогда он начал появляться на мероприятиях, опираясь на палочку. А два года назад ситуация усугубилась - Юрий Михайлович подвернул ногу.

Артиста прооперировали в одной из австрийских больниц, собирая колено буквально по частям. Уже после первого вмешательства музыканту объяснили, что случай у него необычный и, скорее всего, потребуется полная замена сустава. Так и вышло.