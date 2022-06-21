Селена Гомес о подробностях свадьбы Бритни Спирс

Селена Гомес пришла на шоу Джимми Киммела, чтобы прорекламировать второй сезон "Убийств в одном здании", передает Day.Az со ссылкой на super.ru.

Но отчитываться ей пришлось не только о съемках в самом увлекательном и остроумном детективном сериале последних лет. Ведущий буквально атаковал певицу и актрису вопросами про свадьбу Бритни Спирс.

Селена сказала, что она очень счастлива за Бритни и что свадьба была красивой (кто бы сомневался!). Донателла Версаче, Мадонна, Пэрис Хилтон и другие ели руками - молодожены решили создать на празднике максимально расслабленную атмосферу, не обременяя гостей условностями этикета.

Сама Бритни, рассказывая о впечатлениях от знакомства с Селеной в Инстаграме, который на днях удалила, написала, что Гомес "намного красивее в жизни, если это вообще возможно". В общем, девочки обменялись комплиментами.