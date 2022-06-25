Джон Уильямс намекнул о завершении работы в кино

Композитор, дирижер и пианист из США Джон Уильямс, написавший партитуры к более чем 100 фильмам, включая "Звездные войны", "Челюсти" и "Гарри Поттер", намекнул о завершении своей кинокарьеры, сообщает Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он намекнул, что музыка к пятому фильму "Индиана Джонс" станет завершающей работой в его шестидесятилетней карьере на большом экране, после чего музыкант планирует отправиться на пенсию.

По его словам, Харрисон Форд, который в следующем месяце отпразднует свое 80-летие, являясь моложе композитора, планирует завершить актерскую карьеру на этом фильме.

"Поэтому я подумал: "Если Харрисон сможет это сделать, то, возможно, я тоже смогу", - сказал Уильямс.

При этом Форд публично свою отставку не подтвердил.

По словам музыканта, он бы мог продолжить сочинять концертную музыку, так как работа над саундтреками очень ответственна и занимает много времени.

Джон Уильямс был номинирован на 52 премии Оскар и выиграл пять статуэток. Также он был введен в Зал славы американской классической музыки и Зал славы Голливуд-боул.

Джон Уильямс работал над каждой из предыдущих частей "Индиана Джонс". Съемки пятой части были завершены в феврале этого года. Мировая премьера намечена на июнь 2023 года.