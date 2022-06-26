Группа Pink Floyd планирует продать каталог своей музыки за $500 млн

Британская рок-группа Pink Floyd собирается выставить на продажу авторские права на ряд своих песен и альбомов за $500 млн. Согласно источнику Bloomberg, музыканты также продают права на выпуск сувенирной продукции под брендом группы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Агентство отмечает, что главными претендентами на покупку музыки Pink Floyd являются компании Sony Music Entertainment и Warner Music Group Corp. У них уже есть права на некоторые песни группы. Если сделка состоится, она может стать крупнейшей в истории музыкальной индустрии.