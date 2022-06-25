Вместо Билли Айлиш на концерте выступил двойник

Певица Билли Айлиш призналась, что в одном из номеров на фестивале Coachella вместо нее выступал двойник. В интервью радиостанции "Apple Music 1" она сообщила, что одела танцовщицу в свой сценический наряд и дала ей черный парик, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В начале фестиваля Coachella у меня был дублер, одна из моих танцовщиц на шоу. Я нарядила ее в свою одежду, в которой до этого выходила на сцену. У нас были черный парик, маска и солнцезащитные очки, и она надела мои туфли и мои носки, - поделилась Айлиш. - Все думали, что это я. И никто не догадался, что это не я, никто об этом не знал".