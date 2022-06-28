Керем Бюрсин снимется в российском сериале

Турецкий актер Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в сериале "Постучись в мою дверь", ведет переговоры для участия в российском проекте. Об этом сообщает Super.ru, передает Day.Az.

Артист может появиться в продолжении сериала "Два холма" и сыграть персонажа по имени Волкан. Среди списка утвержденных актеров значатся Анна Снаткина и Пелагея Невзорова, которые исполнили главных персонажей в первом сезоне.

Фантастическая комедия вышла в 2022 году. В центре сюжета - мир, в котором вымерло почти все мужское население. В результате женщины создали новую цивилизацию, в которой сумели рожать только девочек в результате искусственного оплодотворения. Однажды учительница Рада из экогорода "Два холма" встречает "примата" Геру, который может нарушить идеальный женский мир.

Главные роли в первом сезоне также исполнили Светлана Камынина ("Интерны") и Жанна Эппле ("Бальзаковский возраст, или все мужики сво...").