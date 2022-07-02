Адель поразила поклонников постройневшей фигурой

Британская певица Адель спела на фестивале в Лондоне в кутюрном платье Schiaparelli, подчеркнувшем ее постройневшую фигуру. Фотографии исполнительницы появились в фотобанке Getty Images, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В минувшую пятницу, 1 июля, Адель спела на фестивале American Express Presents BST Hyde Park, который проходит в родной для нее столице Великобритании Лондоне. Певица поднялась на сцену в кутюрном Schiaparelli. Бархатный верх с декольте и открытыми плечами, блестящая юбка с золотым поясом на талии - платье подчеркнуло постройневшую фигуру исполнительницы, которая за последние несколько лет сбросила около 45 килограммов.

Образ Адель дополнили серьги и кольца итальянского модного Дома, собранная укладка и ее фирменный нюдовый макияж.

"Я так счастлива быть здесь!" - крикнула со сцены Адель, не успев исполнить первые строки песни Hello, сообщает The Sun. В последний раз она выступала вживую на стадионе Уэмбли в Лондоне в 2017 году.