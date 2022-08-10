Бен Аффлек избавится от роскошного поместья

Американский актер Бен Аффлек решил избавиться от роскошного поместья в Лос-Анджелесе. Он выставил дом в престижном жилом районе Пасифик Палисадес на продажу за 29,9 миллиона долларов, сообщает Dirt, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Площадь дома составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Внутри него семь спален и девять ванных, а также столовая, кухня, гостиная с камином, офис, оздоровительная комната, домашний кинотеатр и подвал со спортзалом и холодильником для вина. Интерьер оформлен в бежевых тонах, из отличий - деревянные полы и окна во всю стену.

Из гостиной можно попасть на одну из двух террас. Помимо них и основного здания, на территории располагаются бассейн и дом для гостей с отдельными кухней и ванной. Площадь участка составляет 0,2 гектара.