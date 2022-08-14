В ФБР выяснили, что выстрел Болдуина на съемках "Ржавчины" не был случайным

Выстрел актера Алека Болдуина на съемках вестерна "Ржавчина" (Rust), в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс и был серьезно ранен режиссер Джоэл Соуз, не был случайным.

Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на данные отчета судебно-медицинской экспертизы ФБР, передает Day.Az.

В документе сказано, что использовавшееся при стрельбе огнестрельное оружие (револьвер F.lli Pietta 45 калибра) не могло выстрелить без нажатия на спусковой крючок. Отмечается также, что рабочие внутренние компоненты револьвера не были повреждены.

При этом в интервью ABC News в декабре А.Болдуин сказал, что не нажимал на курок пистолета.

Его адвокаты заявили также, что актер был убежден в том, что использует пистолет с холостыми патронами. Полномочия А.Болдуина при создании фильма ограничивались утверждением сценарных правок и выбором артистов, а нарушения при подборе оружия не входили в его компетенцию, заключили эксперты.

Напомним, что 21 октября 2021 года на съемочной площадке фильма "Ржавчина" А.Болдуин выстрелил из пистолета-реквизита, который был заряжен боевыми, а не холостыми патронами. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Г.Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Дж.Соузу. Врачи не смогли спасти оператора, режиссера впоследствии выписали из больницы.