Модный дом Виктории Бекхэм погряз в долгах

Сумма долгов модного бренда Виктории Бекхэм, выпускающего одежду и косметику, составила 53,9 млн фунтов стерлингов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, в 2020 году потери бренда составили 6,6 млн фунтов стерлингов, причем еще в 2019 долги составили 15,6 млн фунтов стерлингов. Это объясняют пандемией коронавирусной инфекции.

"Общий доход группы компаний Victoria Beckham упал на 6%, до 36,1 млн фунтов стерлингов (2019 г. - 38,3 млн фунтов стерлингов), в результате глобальной пандемии. Группа стремительно ответила на вызовы и взяла под контроль свои свободные средства и расходы, что привело к существенному снижению операционных потерь на 57% благодаря оптимизации затрат и пересмотру бизнес-модели. Это позволило ей стать устойчивее в долгосрочной перспективе", - говорится в отчете компании.

При этом личное состояние Дэвида и Виктории Бекхэм выросло. В 2020 году пара заработала 15 млн фунтов стерлингов на дивидендах и заплатила 2,5 млн фунтов стерлингов налогов. В основном доход поступал от сотрудничества Д.Бекхэма с Adidas, производителем часов Tudor и выпускающей виски компанией Haig.