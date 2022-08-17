Белла Хадид показала лицо без макияжа и фотошопа

25-летняя супермодель Белла Хадид показала, как на самом деле выглядит без косметики и фильтров. Соответствующим снимком звезда подиумов поделилась с поклонниками в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Белла Хадид выложила в личном блоге фотографию, на которой предстала с собранными волосами и без макияжа. Супермодель не стала маскировать морщины и темные круги под глазами с помощью фотошопа и показала себя без прикрас, такой, какая есть.