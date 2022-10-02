Алла Пугачева выставила на продажу замок

Продюсер Владимир Гинзбург предположил в беседе с Solenka.info, что возвращение Аллы Пугачевой в Россию состоялось из-за того, что Примадонне необходимо было продать замок в деревне Грязь, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, Пугачева планирует его продать за 1 млрд рублей. До продажи, пишет Mash, за элитной недвижимостью присматривает внук Примадонны Никита Пресняков. При этом сам он не раз отмечал, что не живет постоянно в замке.

Помимо замка в Грязи, у Примадонны есть еще московская квартира, однако нет никакой информации о том, что артистка выставила ее на продажу.