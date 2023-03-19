Уилл Смит сможет получить именной «Оскар» без личного присутствия

Президент Американской киноакадемии Джанет Янг назвала условия, при которых актер Уилл Смит сможет получить премию "Оскар" с гравировкой своего имени. Об этом пишет New York Post, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прошел год с тех пор, как Смит ударил Криса Рока на церемонии вручения "Оскара", при этом его имя до сих пор не было выгравировано на награде, которую он получил за роль в фильме "Король Ричард". По словам Янг, 54-летнему Смиту может быть запрещено посещать шоу или любые мероприятия Академии еще в течение девяти лет, однако он по-прежнему может получить именную статуэтку.

"Он заслужил "Оскар". На нем должно быть выгравировано его имя", - сказал Янг. "Я не знаю, должен ли он приехать лично. Но да, мы можем договориться", - добавила она.

Обладателям премии вручают пустой "Оскар", когда они принимают свою награду. Обычно статуэтку гравируют на Губернаторском балу, который проходит сразу после церемонии, но Смит не присутствовал на прошлогоднем мероприятии.

Во время церемонии вручения премии в 2022 году ведущий Крис Рок неудачно пошутил про жену Смита. Стендапер отметил "удивительную, очень короткую прическу" супруги Смита, которая страдает от алопеции. Рок сравнил ее с героиней картины "Солдат Джейн". После этого актер поднялся на сцену, ударил его по лицу и крикнул, чтобы тот не смел шутить над его женой.