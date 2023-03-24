LOBODA представила новый альбом "Made in U" - сборы от первого месяца пойдут на покупку дома украинской семье

24 марта LOBODA (Светлана Лобода) представляет свой новый альбом "Made in U", навеянный переживаниями и личными эмоциями. Как сообщили в пресс-службе исполнительницы Day.Az, каждая строчка в альбоме соткана из чувств и жизненных моментов, которые созвучны жизням людей, переживающих страшные испытания войной.

Все сборы от первого месяца прослушивания альбома будут направлены на покупку дома украинской семье, которая лишилась своего жилья в самые первые дни войны.

Медсестра национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в Украине уже год проживает в самодельном вагончике со своим мужем и дочерью в поселке Шпитьки, недалеко от Ирпеня, родного города певицы.

В альбом вошли 14 композиций, большинство из которых лирические. Впервые пластинка была записана всего за 6 месяцев. Как комментирует сама певица: каждая песня в альбоме материализовывалась буквально из воздуха, будто молекулы личных переживаний, вплетенные в судьбы людей вокруг, диктовали ей тот или иной выбор.

"Весь этот год я будто заново училась жить, любить, слушать музыку, искать в ней то, что наиболее созвучно мне, сегодняшней. Я хотела максимально оторваться от прошлого и попытаться обрести точку опоры в зыбком настоящем. Я назвала альбом "MADE in U", чтобы еще раз подчеркнуть, как для каждого из нас важны корни и без них нам никогда не обрести крыльев", - комментирует LOBODA.

Такие украиноязычные композиции, как "По украински", "Градус 100" и "Мамо", стали настоящим украшением пластинки. Также певица включила в альбом знаменитую песню Николая Леонтовича "Щедрик", которая звучит на каждом концерте её мирового благотворительного тура.

"Этот альбом для меня особенный. В нём моя грусть, нежность и любовь - те чувства, которые я испытывала в течение последнего года. Он родился под влиянием огромного вдохновения и является моим самым откровенным творческим высказыванием за все годы карьеры. Я надеюсь, вам понравится то, что я с такой любовью для вас создавала. В этом альбоме моя душа и сердце", - LOBODA.

Альбом уже доступен для прослушивания на всех цифровых площадках - https://loboda.bfan.link/made-in-u