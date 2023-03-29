Новый фильм Мартина Скорсезе получил дату релиза

Новый фильм "Убийцы цветочной луны" американского режиссера Мартина Скорсезе получил дату релиза. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Variety.

Триллер попадет в ограниченный мировой прокат 6 октября 2023 года, а затем станет доступен для всех зрителей Apple TV+ с 20 октября. Появятся ли "Убийцы цветочной луны" в кинотеатрах России, пока неизвестно. Предположительно, в текущем году ленту представят на Каннском кинофестивале, что ознаменует возвращение постановщика в ряды участником смотра, где он не презентовал свои картины с 1985 года.