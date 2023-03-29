https://news.day.az/showbiz/1550415.html Новый фильм Мартина Скорсезе получил дату релиза
Новый фильм Мартина Скорсезе получил дату релиза
Новый фильм "Убийцы цветочной луны" американского режиссера Мартина Скорсезе получил дату релиза. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Variety.
Триллер попадет в ограниченный мировой прокат 6 октября 2023 года, а затем станет доступен для всех зрителей Apple TV+ с 20 октября. Появятся ли "Убийцы цветочной луны" в кинотеатрах России, пока неизвестно. Предположительно, в текущем году ленту представят на Каннском кинофестивале, что ознаменует возвращение постановщика в ряды участником смотра, где он не презентовал свои картины с 1985 года.
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