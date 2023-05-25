Рэпер Fetty Wap получил тюремный срок за торговлю наркотиками

Рэп-исполнитель Fetty Wap приговорен к шести годам тюремного заключения за распространение и хранение наркотических веществ. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Музыкант, настоящее имя которого Вилли Максвелл, в августе 2022 года признал себя виновным по обвинению в торговле наркотиками. 31-летний артист извинился перед судьей в суде, сказав: "Моя эгоистичная гордость поставила меня сегодня в такое положение". Его адвокаты утверждали, что Fetty Wap занялся продажей наркотиков из-за финансовых трудностей, возникших в результате пандемии COVID-19.

Прокуроры настаивали на более длительном сроке заключения для рэпера в письме судье. Они утверждали, что Максвелл использовал свою известность и влияние на "молодых людей, которые восхищаются" им, чтобы развить незаконный бизнес.

В октябре 2021 года сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) арестовали Fetty Wap незадолго до его вступления на музыкальном фестивале Rolling Loud в Нью-Йорке. Артиста и его пособников заподозрили в распространения более 100 кг наркотических веществ.

Ранее у Fetty Wap уже были проблемы с законом. Так, в 2017 году его арестовывали за вождение в нетрезвом виде, а в 2019-м он обвинялся в избиении. Однако до тюрьмы в обоих случаях дело так и не дошло.