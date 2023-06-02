Дуэйн "Скала" Джонсон официально возвращается в "Форсаж"

Самый скоростной блокбастер Голливуда "Форсаж" соберет всех звездных участников в 10-й заключительной части франшизы. О возвращении к роли спецагента Хоббса официально заявил Дуэйн "Скала" Джонсон, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

При том, что ранее актер всячески отказывался от съемок в продолжении.

Заманить на площадку его не могли ни продюсеры, ни даже Вин Дизель, который неоднократно обращался к коллеге и другу через соцсети.

И вот Джонсон прислушался: он лично сообщил в своем аккаунте, что просто не может подвести своих зрителей.