Тейлор Свифт отменила концерты в Бразилии

Тейлор Свифт отменила концерт в Бразилии из-за экстримальных погодных условий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Peopletalk, шоу было отменено за несколько часов до его начала.

Более того, в Рио-де-Жанейро было запланировано три концерта. Два из которых певица намерена перенести. О своем решении Тейлор сообщила в блоге:

"Я пишу это из своей раздевалки на стадионе. Было принято решение отложить сегодняшнее шоу из-за экстремальных температур в Рио. Безопасность и благополучие моих поклонников, коллег по сцене и съемочной группы должны и всегда будут стоять на первом месте", - написала артистка в своем блоге.

Напомним, в пятницу вечером скончалась девушка в первом ряду. Она резко потеряла сознание.

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