https://news.day.az/showbiz/1640140.html Селена Гомес примерила свадебное мини-платье
Селена Гомес примерила свадебное мини-платье
Певица Селена Гомес снялась в свадебном платье для своего нового видеоклипа на песню Love On. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.
В новом видео певица предстала в белом платье с пышной юбкой, напоминающей балетную. Однако наряд оказался из свадебной коллекции американского бренда Oscar de la Renta. Публикация ролика произошла после того, как Селена Гомес рассказала об отношениях с продюсером Бенни Бланко.
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