Рене Зеллвегер вернется к роли Бриджит Джонс

Звезда серии фильмов "Дневник Бриджит Джонс" актриса Рене Зеллвегер снова вернется к роли своей героини. Об этом пишет газета The Independent, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Съемки четвертой части картины планируют начать в мае, через 23 года после выхода первого фильма. Ожидается, что к своим ролям также вернутся актеры Колин Ферт и Хью Грант, сыгравшие соперников и любовные интересы героини Марка Дарси и Дэниела Кливера в предыдущих фильмах.

Сообщается, что фильм будет основан на романе Хелен Филдинг 2013 года "Бриджит Джонс: Без ума от парня", в котором героиня является 51-летней матерью-одиночкой с двумя детьми, исследующей приложения для знакомств.

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