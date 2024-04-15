Роберт Дауни-младший в компании жены посетил престижную научную премию

Американский актер Роберт Дауни-младший вышел в свет с женой Сьюзан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Daily Mail.

Звездная чета посетила 10-ю ежегодную церемонию вручения премии "Прорыв" (Breakthrough Prizes) в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Актер "Оппенгеймера" продемонстрировал свое чувство стиля на красной дорожке в сером костюме, который сочетался с черной рубашкой и блестящими кожаными туфлями. Дауни-младший оставил расстегнутыми жилет и пиджак, отказавшись от галстука.

Тем временем Сьюзан Дауни продемонстрировала свою фигуру в стильном черном платье без рукавов. Она оставила волосы распущенными и добавила несколько лаконичных украшений.

Отметим, что премию Breakthrough Prizes основали в 2012 году. Согласно веб-сайту некоммерческой организации, премия, "известная как Оскар науки", отмечает научные достижения ведущих ученых мира, присуждая премии на сумму более 15 миллионов долларов США ежегодно.

Дауни-младший и его возлюбленная поженились в 2005 году. У супругов подрастают двое детей - сын Экстон Элиас и дочь Эйври Роэль. Также у голливудского актера есть сын Индио от бывшей жены Деборы Фальконер.

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