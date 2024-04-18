Анджелина Джоли дебютировала с новым тату

48-летняя американская актриса Анджелина Джоли дебютировала с новой татуировкой на руке. Многодетная мама посетила премьеру бродвейского спектакля "Аутсайдеры", где продемонстрировала татуировку, на которую ее вдохновила история.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, об этом пишет Hola.

Анджелина является одним из продюсеров пьесы.

"Этот увлекательный новый бродвейский мюзикл рассказывает о сложности самопознания, когда Грейзеры мечтают о том, кем они хотят стать в мире, который, возможно, никогда их не примет. Благодаря динамичной оригинальной партитуре, "Аутсайдеры" - это история дружбы, семьи, принадлежности... и осознание того, что в мире все еще "много добра", - говорится в описании бродвейского спектакля.

На руке экс-супруги Брэда Питта была заметна новая татуировка с надписью "Stay Gold" ("Оставайтесь золотыми"), строка, которая упоминается в оригинальной книге и фильме, адаптированном Фрэнсисом Копполой. В пьесе также звучит песня с таким же названием.

Джоли явно чувствовала вдохновение от золота, надев потрясающий наряд из платья и соответствующей накидки золотистого оттенка. К образу она добавила массивные украшения и сделала эффектный макияж с акцентом на губы.

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