Мерил Стрип в стильном наряде появилась в Каннах

Во Франции стартовал 77-й Каннский международный кинофестиваль. Организаторы мероприятия развернули в этот вторник знаменитую красную дорожку, по которой прошлись режиссеры, актеры и поклонники кино.

Как передает Day.Az со ссылкой на Focus, на церемонии открытия будет вручена почетная пальмовая ветвь Мерил Стрип.

Легенда Голливуда уже успела поразить присутствовавших своим летним образом. Актриса появилась в белоснежном брючном костюме свободного кроя и рубашке в синюю полоску. Свой образ Мерил дополнила молочного оттенка шляпой и черными солнцезащитными очками Prada. Под наряд она подобрала серебряные туфли на шпильке и украсила себя большими серьгами-кольцами.

Актриса, улыбаясь и принимая игривые позы, с удовольствием позировала многочисленным во время фотоколла на набережной Круазетт. Она сообщила, что волнуется, так как "получение награды в Каннах всегда было величайшим признанием в киноискусстве".

На знаменитую красную дорожку Канн в течение 10 дней выйдут звезды мировой величины, среди которых Эмма Стоун, Деми Мур, Селена Гомес, Николас Кейдж и Барри Кеоган и многие другие. Жюри в этом году возглавит Грета Гервиг, режиссер триумфальной картины "Барби".

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