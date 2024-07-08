Usher раскрыл секрет своей привлекательности

Американский рэпер Usher раскрыл фанатам секреты своей привлекательности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, интервью с ним публикует Wall Street Journal.

45-летний музыкант поделился деталями своего образа жизни, который помогает ему поддерживать физическую форму. Исполнитель обычно рано просыпается и выпивает сок сельдерея, после чего читает, медитирует или занимается йогой, чтобы стимулировать разум. На завтрак знаменитость обычно ест яичницу с сыром или яйца-пашот. При этом чаще всего он завтракает только после тренировки или прогулки.

По словам певца, раз в неделю он отказывается от еды, начиная голодовку с 11 вечера предыдущего дня. "Что касается спорта, я предпочитаю ходьбу, плавание и иногда занимаюсь с тяжелыми весами, но не переусердствуйте с этим", - высказался Usher в заключение.

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