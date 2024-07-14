Умерла сыгравшая в "Зачарованных" актриса Шеннен Доэрти

Американская актриса Шеннен Доэрти, сыгравшая роль Прю Холливелл в сериале "Зачарованные" (Charmed, 1998-2006), умерла на 54-м году жизни. Об этом сообщил американский журнал People со ссылкой на представительницу актрисы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, Доэрти умерла 13 июля в окружении семьи после долгих лет борьбы с раком. Как сообщает журнал, рак молочной железы был диагностирован у актрисы в 2015 году. В 2017 году Доэрти узнала, что болезнь вернулась после ремиссии.

Шеннен Доэрти на протяжении трех сезонов исполняла роль одного из ключевых персонажей сериала "Зачарованные" (Charmed, 1998-2006) - Прю Холливелл. Актриса также сыграла Бренду Уолш в американском шоу "Беверли-Хиллз, 90210" (Beverly Hills, 90210, 1999-2000) и приняла участие во многих других проектах. В 2019 году актриса подписала контракт на участие в перезагрузке сериала "Беверли-Хиллз, 90210" и сыграла своего персонажа повзрослевшей.

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